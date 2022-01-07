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Происшествия7 января 2022 11:15

Под Белгородом насмерть сбили 71-летнего мужчину

По данным полиции, он шел по проезжей части
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Смертельное ДТП произошло в четверг, 6 января, около семи часов утра на автодороге «Северо-восточный обход города Белгорода». Как сообщает полиция региона, 57-летний водитель на «Ниссан Х-Трейл», двигаясь со стороны поселка Северный в направлении Новосадового, сбил пожилого мужчину.

По предварительным данным, 71-летний пешеход двигался в попутном автомобилю направлении прямо по проезжей части. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что от полученных травм пенсионер погиб на месте происшествия.