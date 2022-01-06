Еще 113 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 1116-ти госпитализированных 40 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это житель Староооскольского городского округа 1971 года рождения и жительница округа 1960 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского. Среди скончавшихся житель Белгорода 1952 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся – жительница Чернянского района 1955 года рождения, проходившая лечение в Чернянской ЦРБ и жительница Белгородского района 1954 года рождения, проходившая лечение в инфекционной больнице.

За это же время 113 пациентов заболели, а выздоровели – 239.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 82299 человек, выздоровел – 74321, умерли – 1780.

Сейчас из 1116-ти госпитализированных 40 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

9779 белгородцев - на самоизоляции, 24707 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 255607 - сняты с самоизоляции.