В Белгородской области 6 января ожидается плюсовая температура

Завтра в регионе ожидаются небольшие осадки - мокрый снег и дождь. фото: Артем Гребеник.

В четверг, 6 января, в Белгородской области будет облачно, с прояснениями. Ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью семь - двенадцать метров в секунду. Ночью обещают от трех градусов мороза до двух тепла. Днем - от минус одного до плюс четырех.

Водителей в такую погоду просят быть внимательнее за рулем. Избегайте резких маневров, выбирайте безопасную скорость, держите дистанцию и боковой интервал.