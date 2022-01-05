Свыше 74 тысяч жителей Белгородской области победили коронавирус

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 82186 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительницы Белгорода 1951 и 1954 годов рождения, житель Белгорода 1936 года рождения, жительница Республики Коми 1942 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся – жительница Старого Оскола 1985 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского, жительница Красногвардейского района 1975, проходившая лечение в Красногвардейской ЦРБ.

За это же время 117 пациентов заболели, а выздоровели – 198.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 82186 человек, выздоровели – 74082, умерли – 1775.

Сейчас из 1152-х госпитализированных 43 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

9781 белгородец - на самоизоляции, 24688 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 255479 - сняты с самоизоляции.