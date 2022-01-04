На ферме под Белгородом до смерти забили мужчину

Происшествие случилось вечером 2 января на одной из сельских ферм в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, 23-летний охранник на рабочем месте выпивал вместе со своим 54-летним знакомым. Между разгоряченными алкоголем мужчинами вспыхнула ссора. В итоге охранник стал избивать своего гостя руками и ногами, а потом нанес еще и несколько ударов обухом топора по телу и голове. От полученных травм 54-летний мужчина умер на месте происшествия. Поняв, что он не подает признаков жизни, охранник сообщил об этом хозяину, а тот обратился в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белгородской области, в отношении 23-летнего жителя Грайворонского городского округа возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Парню уже предъявили обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.