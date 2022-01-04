Участники белгородского фестиваля вареников замахнулись на рекорд России

Фестиваль вареников будет проходить в Белгороде с 13 по 15 января. Как рассказал на своей странице в соцсети первый заместитель губернатора Евгений Мирошников, в этом году участники собираются установить рекорд России. Планируется приготовить самое большое количество вареников за 8 часов – порядка 60 тысяч. Их раздадут бесплатно всем желающим.

Праздник развернется сразу на нескольких площадках. Попробовать вареники с разной начинкой можно будет на Соборной площади и в Центральном парке. В парке Победы ожидается кулинарное шоу от команды КВН «Триод» и «Диод».

Фестиваль объединит профессиональных поваров, кулинаров-любителей и новичков. Участие примут все районы Белгородской области. Каждый из них выступит со своим фирменным рецептом. Их продукция будет представлена и в торговых домиках на Белгородском Арбате.

- Помимо гастрономических удовольствий, гостей ждет насыщенная развлекательная программа. После дегустаций можно покататься на большом и бесплатном ледовом катке на Соборной площади, - написал на своей странице Евгений Мирошников.

Он также напомнил, что фестиваль проводится пятый год подряд, и пригласил всех в гости в Белгород.