5 января в Белгородской области ожидается мокрый снег с дождем и туман

В Белгородской области снова будет идти то снег, то дождь. фото: Артем Гребеник.

Синоптики обещают белгородцам потепление. В среду, 5 января, будет облачно. Ночью ожидается небольшой снег (до 1 мм) и мокрый снег (до 4 мм). Днем также не обойдется без осадков. Будет идти мокрый снег с дождем (до 4 мм).

Ночью ожидается 4-9 градусов мороза. Днем - от 0 до 5 градусов тепла.

Перепады температуры поспособствуют гололедице и налипанию мокрого снега. Местами возможен туман. Ветер будет дуть южный со скоростью 9-14 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Водителей просят быть внимательнее в такую погоду, выполнять предписания дорожных знаков, не спешить, держать дистанцию и боковой интервал. Пешеходам также следует не терять бдительности. Выбирайте удобную обувь. Перед пересечением проезжей части убедитесь в безопасности перехода.