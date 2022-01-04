За сутки в Белгородской области израсходовали больше 9 тысяч тонн пескосоляной смеси

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

В понедельник, 3 января, в Белгородской области разгулялась метель. К вечеру в регионе потеплело и пошел дождь. Капризы природы в итоге привели к гололедице. Дорожные и коммунальные службы второй день борются с последствиями непогоды. Как сообщается на сайте правительства региона, за сутки белгородские коммунальщики израсходовали больше 9 тысяч тонн пескосоляной смеси. Сегодня в регионе чистят снег и устраняют гололедицу 946 единиц снегоуборочной техники и 3635 человек.

- Муниципалитеты полностью готовы к любым погодным условиям, но мгновенно устранить последствия непогоды и перепада температур, к сожалению, невозможно. Работы ведутся ежедневно, в том числе и в праздничные дни, и продолжатся до полного устранения всех неудобств для жителей, – отметил вице-губернатор Константин Полежаев.

В столице региона трудятся больше 900 рабочих и 139 единиц техники. Мэр города призвал белгородцев с пониманием отнестись к складывающейся ситуации.

- В городе более 980 тысяч квадратных метров тротуаров и 571 километр дорог. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы выполнить работу оперативнее и качественнее, – обратился к горожанам глава городской администрации Антон Иванов.

На уборке региональных трасс, по информации министерства автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, вчера днем было задействовано 315 машин. Еще 204 работали минувшей ночью.

- На устранение последствий непогоды направлены все силы коммунальных и дорожных служб Белгородской области, - отметили в правительстве региона.