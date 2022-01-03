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Общество3 января 2022 13:11

Днем 4 января погода в Белгородской области немного утихомирится

Ожидается небольшой снег и до 7 градусов мороза
Анастасия Лемешко
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фото: Артем Гребеник.

фото: Артем Гребеник.

В первые дни Нового года в Белгородской области разгулялась непогода. На регион снова спустилась метель. По прогнозам синоптиков во вторник, 4 января, на улице будет поспокойнее.

Погода выдастся облачная с прояснениями. Ночью обещают снег, в отдельных районах мокрый. Днем местами небольшой снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет дуть западный. Ночью со скоростью 8-13 метров в секунду. Днем - 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза. Днем 2-7 градусов мороза.