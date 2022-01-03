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Недвижимость3 января 2022 11:27

Белгородские коммунальщики борются с последствиями снегопада

Сегодня в расчистке дорог и тротуаров задействована 101 единица техники
Алексей СЕРГУНИН
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По вопросам качества очистки дорог вы можете обратиться по телефону: +7 (4722) 27–02–91 или 112 (круглосуточно).

По вопросам качества очистки дорог вы можете обратиться по телефону: +7 (4722) 27–02–91 или 112 (круглосуточно).

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Сегодня в расчистке дорог и тротуаров областного центра задействована 101 единица коммунальной техники управления Белгорблагоустройства. За сутки израсходовано 227 тонн смеси из песка и соли, 32 тонны соли.

Автобусные остановки, пешеходные переходы и лестницы вручную расчищают 830 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В первую очередь убирают центральные магистрали, маршруты следования общественного транспорта. Работы ведут круглосуточно.

По вопросам качества очистки дорог вы можете обратиться по телефону: +7 (4722) 27–02–91 или 112 (круглосуточно), а также в свою УК - телефон указан на платежной квитанции.