Еще 139 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 81933 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще семь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жители Белгородского района 1950 и 1971 годов рождения, жительница Белгорода 1955 года рождения, жительница Шебекина 1948 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся – житель Белгорода 1950 года рождения и жительница Старого Оскола 1949 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского, жительница Корочанского района 1955 года рождения, проходившая лечение в белгородском патологоанатомическом бюро.

За это же время 139 пациентов заболели, а выздоровели – 170.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 81933 человека, выздоровели – 73705, умерли – 1764.

Сейчас из 1171-го госпитализированного 45 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

9702 белгородца - на самоизоляции, 24645 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 255137 - сняты с самоизоляции.