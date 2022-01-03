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Общество3 января 2022 11:17

В Белгородской области в ДТП погиб пассажир «Ауди 80»

Смертельная авария произошла в Губкинском городском округе
Анастасия Лемешко
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2 января около 14 часов 25 минут на 17 километре автодороги «Лукьяновка – Тим - граница Курской области» в Губкинском городском округе произошла смертельная авария. По предварительным данным, 35-летняя женщина на «Ауди 80», допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Газ 2410» под управлением 50-летнего водителя.

- В результате ДТП 39-летний пассажир автомобиля «Ауди» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.