С новым годом, друзья!

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Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнеры!

Примите искренние пожелания мира, здоровья и добра!

Искрится снег, сияют звезды,

Вот-вот случится волшебство -

В полночный час под бой курантов

В него поверить так легко!

Пусть Новый год подарит счастье,

Любовь, надежду, доброту.

Пусть каждый день наполнит светом,

Раскроет мира красоту.

Пускай удача будет рядом,

Пусть окружает звонкий смех,

Благополучие, достаток –

Пусть щедрым будет год для всех!

С уважением, коллектив ЗАО «Мясной двор»,

Красногвардейский район Белгородской области.