С новым годом, друзья!

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Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнеры!
Примите искренние пожелания мира, здоровья и добра!
Искрится снег, сияют звезды,
Вот-вот случится волшебство -
В полночный час под бой курантов
В него поверить так легко!
Пусть Новый год подарит счастье,
Любовь, надежду, доброту.
Пусть каждый день наполнит светом,
Раскроет мира красоту.
Пускай удача будет рядом,
Пусть окружает звонкий смех,
Благополучие, достаток –
Пусть щедрым будет год для всех!
С уважением, коллектив ЗАО «Мясной двор»,
Красногвардейский район Белгородской области.