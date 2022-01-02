В Белгороде 1 января водитель «Лады» сбил вышедшего из-за остановки мужчину

В первый день нового года в регионе произошло три ДТП с пострадавшими. В Белгороде около 19 часов 20 минут на улице Чичерина под колесами автомобиля пострадал пешеход. По предварительным данным, 31-летний водитель «Лады Приоры» не успел затормозить и сбил 37-летнего мужчину, который неожиданно вышел на дорогу из-за остановки. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

В Старом Осколе около одиннадцати дня 33-летний водитель «пятнадцатой», по предварительным данным, не уступил дорогу пешеходу и сбил 50-летнюю женщину. Она получила травмы.

Еще одна авария произошла около часа дня в Шебекино. По предварительным данным, 24-летний водитель «Форд Фокуса», двигаясь по улице Набережная, не выбрал безопасную скорость и не выдержал боковой интервал. В результате он столкнулся с ехавшим навстречу «Фольксваген Поло» под управлением 47-летнего мужчины.

- В ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Фольксваген Поло» - 44-летняя женщина и 14-летняя девочка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.