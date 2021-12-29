Глава депздрава призвал белгородцев обращаться к врачам при первых признаках ОРВИ

В регионе продолжается тестирование всех пациентов с признаками пневмонии и ОРВИ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщил на очередном брифинге начальник департамента здравоохранения области Андрей Иконников, заболеваемость корнавирусной инфекцией в регионе продолжается сокращаться. Число вновь заболевших, в сравнении с последними числами ноября, уменьшилось почти вдвое и уже второй день не превышает 200 человек. Коечный фонд ковид-госпиталей сократился до 1889. В целом, в области лечение от COVID-19 продолжают менее семи тысяч человек, из которых 1214 - в стационарах.

В регионе продолжается тестирование всех пациентов с признаками пневмонии и ОРВИ. Ежедневно проводится более семи тысяч ПЦР-тестов для выявления инфицированных коронавирусом.

- Начинаются новогодние праздники, многие не обращают внимания на первые признаки недомогания, желая отметить праздник дома, - подчеркнул Андрей Иконников. - Поэтому обращаю внимание белгородцев на то, что если появляются признаки ОРВИ, необходимо сразу идти к врачу! Медицинские организации будут работать в праздничные дни. Если поздно обратиться за медицинской помощью – заболевание будет протекать гораздо тяжелее.