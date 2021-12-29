В Белгородской области до сих пор устраняют последствия снегопада

Расчистку дворов и улиц в Белгородской области начали минувшей ночью, работы продолжаются и сейчас. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По информации департамента ЖКХ Белгородской области, в регионе задействовано 978 единиц снегоуборочной техники, 3145 человек (1986 из них – дворники). В областной столице в ночную смену работали 57 единиц техники, в дневную – 97 единиц техники и 309 человек. Ручным трудом сотрудники управляющих организаций расчищают от снега пешеходные дорожки, входные группы и дворовые проезды.

В регионе также созданы мобильные группы, которые помимо сотрудников, закрепленных за конкретными территориями, будут контролировать процесс уборки снега. Они, в том числе, будут выезжать по обращениям от жителей региона, поступивших в социальных сетях или через систему «Инцидент Менеджмент».

Расчистка муниципальных дорог от снега – задача городских округов и районов. Всего в Белгородской области в уборке снега задействовано 935 единиц снегоуборочной техники, заготовлено порядка 10 тысяч тонн пескосоляной смеси.

На уборке региональных трасс этой ночью было задействовано 247 дорожных машин. Сегодня в ведении управления находится 6327 километров дорог регионального значения, их обслуживают 14 дорожных и 8 специализированных мостовых организаций. В общей сложности, безопасный проезд по региональным трассам этой зимой готовы обеспечить 652 дорожные машины. Для обработки автотрасс заготовлено около 200 тысяч тонн противогололедных материалов: 142 тысячи тонн пескосоляной смеси, а также 46 тысяч тонн технической соли, которой обрабатываются высокоинтенсивные трассы.