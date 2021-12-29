Еще четверо белгородских детей-сирот получили жилье

Дома, по 33,8 квадратных метров каждый, построены в Стригуновском сельском поселении. Фото пресс-службы администрации Борисовского района.

Еще четверо детей-сирот из Борисовского района получили жилье. Дома, по 33,8 квадратных метров каждый, построены в Стригуновском сельском поселении. В жилом помещении уже есть газовая плита, двухконтурный котел, необходимая сантехника, а также мебель: кровать, кухонный стол и стулья.

Перед Новым годом ключи получили Дарья Жиленко, Ксения Клягина, Павел Решетняк и Дарья Чаусова. Всего в этом году 15 детей-сирот были обеспечены жильем.

- Этот день запомнится мне на всю жизнь, - призналась Ксения Клягина. - Для меня это огромный и значимый новогодний подарок. Три года назад я стала сиротой. Но то, что меня не забыли, то, что мне предоставили жилье, меня очень радует. Я очень благодарна всем, кто принял участие в решении моей проблемы.

Отметим, на следующий год в районе будет продолжена реализация программы по обеспечению сирот жильем. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.