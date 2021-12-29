Во вторник, 28 декабря, в Белгороде пострадала пассажирка автобуса. Происшествие случилось около полудня в районе десятого дома на улице Щорса. По предварительным данным, 42-летний водитель «ПАЗика», двигаясь со стороны улицы Железнодорожная в направлении Костюкова, допустил экстренное торможение. В результате 53-летняя пассажирка упала.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что женщина получила травмы. К счастью, несмотря на испортившуюся погоду и метель, других ДТП с пострадавшими на территории региона за минувшие сутки не зарегистрировано. В ГИБДД водителей просят быть осторожными, держать дистанцию и боковой интервал, не спешить, снижать скорость у пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.