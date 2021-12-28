Белгородцу на базе отдыха серьезно повредили глаз бутылкой

Инцидент произошел 24 декабря на одной из баз отдыха в Белгородском районе. По предварительным данным, там отдыхала компания молодых людей. Между двумя приятелями возник конфликт. Подозреваемый – 32-летний житель Шебекинского городского округа – взял со стола бутылку и бросил в лицо оппоненту. В результате тот получил тяжелую травму. У 31-летнего жителя Белгорода серьезно поврежден глаз.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Санкции предусматривают до десяти лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.