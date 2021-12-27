Эксперты «Открытия»: ожидается укрепление рубля

На третьей неделе декабря курс доллара к рублю вернулся на уровни начала года Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подчеркивает: по отношению к корзине валют развивающихся стран в декабре рубль укрепился.

- Бивалютная корзина в пятницу закрылась на уровне 78,1 рубля, хотя еще днем торговалась около 78,5 рублей – вблизи самого низкого уровня за последний месяц. Но рождественские праздники в США и Европе должны ограничить активность нерезидентов и отток капитала, который наблюдался в последние два месяца и сдерживал попытки укрепления рубля.

Укрепление рубля может продолжиться и в первые недели нового года. Ожидается, что и объемы экспорта нефти и газа в течение 2022 года будут только расти, считает эксперт.

- Курс американской валюты в ближайшие месяцы будет зависеть от ожиданий начала цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Если такой цикл начнется, в ближайшие месяцы доллар может укрепиться до уровня 1,1 за евро при сохранении высоких темпов инфляции. Евро же с высокой вероятностью будет аутсайдером в связи с сохранением мягкой денежной политики и дальнейшим усугублением ситуации на газовом рынке.