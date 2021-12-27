Из окна белгородской квартиры выпал нетрезвый 17-летний парень

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Фото: Иван ВИСЛОВ

По предварительным данным, в ночь с 24 на 25 декабря в Белгороде в доме № 37 по улице Костюкова из окна одной из квартир, расположенных на четвертом этаже, выпал 17-летний нетрезвый юноша.

К счастью парень остался жив, получив травму руки.

Как сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, «сейчас проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося».