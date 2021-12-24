В Старом Осколе полиция установила стрелявшего из окна многоэтажки парня

В соцсетях появилось видео инцидента, произошедшего в микрорайоне Юбилейный города Старый Оскол. Как следует из комментариев к нему, вечером 23 декабря неизвестный открыл стрельбу из окна многоквартирного дома в сторону парковки. На видео в светящемся окне виден силуэт человека и слышны хлопки.

Полицейские оперативно отмониторили публикацию и зарегистрировали соответствующий рапорт. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, стрелявший установлен в ходе проверки. По предварительным данным, это 20-летний местный житель. Он произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. Никто не пострадал. Парня доставили для дальнейшего разбирательства в полицию. Его действиям будет дана правовая оценка.