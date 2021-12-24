Белгородцы досрочно получат ежемесячные выплаты на детей

Белгородцы, которые получают начисления через почту, смогут забрать их после 4 января. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Белгородской области ежемесячные денежные выплаты на детей из малообеспеченных семей будут перечислены досрочно. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Речь идет о ежемесячных пособиях на детей одиноким матерям, детям из многодетных семей, семьям, в которых есть ребенок-инвалид, детям, где родители уклоняются от уплаты алиментов и детям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Всего такие выплаты получат 62,3 тысячи жителей Белгородской области. На эти цели будет направлено более 38 миллионов рублей.

Кроме того, досрочные выплаты получат и реабилитированные граждане, труженики тыла, ветераны труда, пострадавшие от политических репрессий и «дети войны».

- В текущем году «детям войны» мы уже произвели выплаты за 9 месяцев и сейчас граждане этой категории получат январскую выплату в размере 1082 рубля досрочно в декабре, - пояснила начальник департамента социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова. - В целом, на досрочные выплаты будет направлено 184 миллиона рублей. Получат их 198 тысяч человек.

Будут выплачены досрочно белгородцам пенсии и федеральные выплаты на детей от 8 до 17 лет из семей с доходом ниже прожиточного минимума в размере 4,5 тысячи рублей.

До 30 декабря пенсию смогут получить те, кто обслуживаются в кредитных организациях. Белгородцы, которые получают начисления через почту, смогут забрать их после 4 января. Напомним, всего в Белгородской области 450 тысяч пенсионеров.

Отметим, что федеральные выплаты на детей от 3 до 7 лет из семей с доходом ниже прожиточного минимума, а также при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до трех лет будут выплачены в январе.