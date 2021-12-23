В Белгородской области бортовая «Лада Гранта» врезалась в стоящий большегруз

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Смертельная авария произошла в среду, 22 декабря, в Губкинском городском округе. По предварительным данным, на тридцатом километре трассы «Короча – Губкин – граница Курской области» 60-летний водитель автомобиля «ВИС 23490», называемого в народе «каблучком», не справился с управлением и врезался в стоящий на краю проезжей части большегруз – «Сканию» с полуприцепом.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, водителя легкового фургончика с травмами доставили в больницу. К несчастью, спасти его жизнь не удалось. Впоследствии мужчина умер в медицинском учреждении.