В Белгородской области началась перепись выдры и норки

Наиболее комфортными для жизни околоводных являются Белгородский, Корочанский районы и Яковлевский городской округ. Фото управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области.

Вместе с первым снегом в охотничьих угодьях Белгородской области начался подсчет численности норки и выдры. Он проводится в соответствии с Федеральным законом «О животном мире», а также на основании приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Об этом сообщает региональное управление Экоохотнадзора.

Норки и выдры – обитатели прибрежной полосы водоемов. Они начинают активно передвигаться в границах своих участков, когда устанавливается снежный покров, а водная поверхность еще не покрыта льдом. Следы зверьков хорошо заметны на берегах, что позволяет понять численность и границы их участков.

- Собранные и проанализированные материалы позволят определить состояние популяции и прогнозировать изменения численности видов, - пояснил начальник отдела учета и анализа объектов животного мира и среды их обитания управления экоохотнадзора Алексей Посохов. - По итогам прошлого учета в регионе обитает немного более 500 особей выдры и около двух тысяч особей норки. Наиболее комфортными для жизни околоводных являются Белгородский, Корочанский районы и Яковлевский городской округ, здесь их больше всего.

Отметим, что данные переписи околоводных животных будут известны в мае 2022 года.