В Белгородской области полицейские раскрыли кражу сейфа из офиса фирмы

В Алексеевском городском округе представитель одной из компаний обратился в полицию с заявлением о краже сейфа. Оперативникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 51-летний мужчина с криминальным прошлым.

По предварительным данным, злоумышленник проник в офис, повредив окно. Забрав сейф, в котором хранились документы и 270 тысяч рублей, он оттащил его на расстояние около ста метров от здания и вскрыл с помощью монтировки. Часть денег мужчина потратил, а остальные спрятал в заброшенном строении. Документы он хранил у себя.

Большую часть похищенных денег сотрудники полиции изъяли. Найдены и пропавшие документы. По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.