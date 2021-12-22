Лже-следователь не сумела обмануть белгородку и похитить деньги с её счета

На днях в полицию Белгорода обратилась 51-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонила женщина, представившаяся младшим лейтенантом юстиции. Она сообщила белгородке, что с ее счета кто-то якобы пытается снять 100 тысяч рублей. Незнакомка уверяла, что этот человек представил паспортные данные жительницы областного центра и справку 2-НДФЛ.

Когда лже-следователь стала расспрашивать белгородку о ее средней зарплате и наличии счетов в банках, она насторожилась. По словам заявительницы, она не раз слышала о мошенниках, поэтому решила сама проверить информацию и пришла в полицию.

- Как выяснилось, не зря. Никто из сотрудников правоохранительных органов женщине не звонил. Если бы она не проявила бдительность и, доверившись незнакомке, выполнила ее указания, то могла бы лишиться своих сбережений. Обычно мошенники, использующие такую схему, просят перевести деньги на якобы безопасный счет, - рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По факту произошедшего проводится проверка. Полицейские призывают белгородцев не переводить и не передавать деньги незнакомцам, кем бы они не представлялись. Мошенники могут звонить как под видом правоохранителей, так и представляться сотрудниками банков. Для имитации звонка из официального учреждения они часто используют программы подмены номеров. В этом случае на экране мобильного вы увидите номер телефона, который обозначен на сайте ведомства, например, УМВД. Так что не стоит верить ни услышанному, ни увиденному. Чтобы проверить информацию придите в банк или полицию либо сами позвоните туда.