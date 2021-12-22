Белгородского пенсионера подозревают в поджоге автомобиля бывшего зятя

На днях в селе Ясные Зори под Белгородом загорелся автомобиль. Выяснилось, что причиной пожара стал поджог. Прибывшие на место происшествия сотрудники районного отдела полиции задержали подозреваемого. Им оказался 69-летний местный житель.

По предварительным данным, у пенсионера сложились конфликтные отношения с бывшей падчерицей. Женщина в очередной раз стала предъявлять ему претензии по поводу совместного проживания в квартире. Поддержать ее приехал и бывший муж, который решил остаться на ночь. Выяснение отношений закончилось тем, что пожилой мужчина вышел на улицу, облил горючей жидкостью «Шкоду Октавию» бывшего зятя и поджег.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.