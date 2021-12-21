В Белгороде прошли соревнования по стрельбе из служебного оружия на призы Героя России Вячеслава Воробьёва

На днях в столице региона прошли лично-командные соревнования по стрельбе из служебного оружия на призы Героя России Вячеслава Воробьёва. Турнир был посвящен памяти военнослужащих, погибших на Северном Кавказе. Организаторами выступили городское отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство», Белгородский правоохранительный колледж им. В.В. Бурцева и сам Герой России Вячеслав Воробьёв.

Мероприятие объединило полсотни воспитанников военно-патриотических клубов в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет и сорок ветеранов боевых действий из Белгородской области. Замысел организаторов был нацелен на то, чтобы дать детям возможность вживую пообщаться с героями нашего времени.

Соревнования проходили в тире правоохранительного колледжа. Перед началом состязаний участники возложили цветы к памятнику Героя России Владимира Бурцева, имя которого носит учебное учреждение и в становлении которого он принимал непосредственное участие.

Ветераны соревновались в прикладных упражнениях по стрельбе из служебного огнестрельного оружия - пистолета Ярыгина. Юноши и девушки - в стрельбе из пневматического пистолета. Всего в личном и командном зачетах было разыграно 39 мест. Победителей и призеров наградили заслуженными медалями, кубками и грамотами. Все участники юношеского зачета также получили от Героя России Вячеслава Воробьёва медали и грамоты «За волю к победе».

Победителем юношеского зачёта в командных соревнованиях стал военно-патриотический клуб «Гранит» из Нового Оскола. На втором месте – «Пересвет» из Белгорода, на третьем - «Сокол» из поселка Октябрьский. Абсолютным победителем по зачетам двух упражнений признан воспитанник «Гранита» Егор Прибылых.

У взрослых I место в командном зачёте завоевала команда «Боевое братство», II место - команда УФСИН, III место – команда СОБР. В личном зачёте лучший результат показал ветеран боевых действий из команды СОБР Александр Папыкин.