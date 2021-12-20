В Старооскольском горокруге Полицейский Дед Мороз помогал сотрудникам ГИБДД патрулировать дорогу

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области, автор Александр Алексашин.

Белгородская область присоединилась к стартовавшей в понедельник, 20 декабря, всероссийской ведомственной акции «Полицейский Дед Мороз». В Старооскольском городском округе зимний волшебник и его внучка по традиции заступили на дежурство с сотрудниками ГИБДД.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области, автор Александр Алексашин.

Праздничный патруль работал на оживленном участке пригородной трассы.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области, автор Александр Алексашин.

Роль Деда Мороза по традиции исполнил преподаватель музыки средней школы № 24 Артем Черных. Костюм Снегурочки примерила старооскольская активистка – настоящая русская красавица Оксана Приданникова. Акцию также поддержали представитель Общественного совета при городском УМВД Игорь Жуков и его супруга.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области, автор Александр Алексашин.

Взрослые и малыши искренне радовались появлению Деда Мороза и Снегурочки на заснеженной трассе. Они с удовольствием вместе с ними пели новогодние песни, читали стихи и повторяли ПДД. Знатоки дорожных правил за правильные ответы на вопросы новогодней викторины получали подарки.