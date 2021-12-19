Какой погодой встретит белгородцев новая рабочая неделя

фото: Артем Гребеник.

Осень все-таки сдала позиции – в Белгородскую область, наконец, пришла настоящая зима. Все воскресенье регион обильно посыпало снежком.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 20 декабря, будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается снег – до 4 миллиметров. Днем – небольшой снег – до 1 миллиметра.

Будьте осторожнее – на дорогах обещают гололедицу. Ветер будет дуть западный. Ночью – со скоростью 8-14 метров в секунду. Днем – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха – от 0 до 5 градусов мороза.

В целом неделя выдастся прохладная. Во вторник днем ожидается до 8 градусов мороза и небольшой снег. В среду и четверг – без осадков. При этом похолодает до минус четырнадцати градусов. Ночью ожидается двадцатиградусный мороз. С пятницы регион снова начнет заметать снегом.