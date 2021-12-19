Белгородская государственная филармония отметила 55-летие

На сегодняшний день в команде Белгородской филармонии - более 20 творческих объединений. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В юбилейном концерте, который состоял из двух отделений, участвовали крупнейшие коллективы и ведущие солисты филармонии – а это более 300 талантливых артистов! Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На сцене филармонии в разное время выступали знаменитые на весь мир музыканты и композиторы, в числе которых Мишель Легран, Эмир Кустурица, Елена Образцова, Дмитрий Хворостовский, Владимир Спиваков, Денис Мацуев и другие.

На сегодняшний день в команде Белгородской филармонии - более 20 творческих объединений. Каждый концертный сезон уникальный, ведь появляются совершенно новые программы симфонического, духового, народного и джазового оркестров, камерного хора, солистов, эстрадных коллективов.