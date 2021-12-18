Более 67 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 78609 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1939 года рождения, житель Белгородского района 1968 года рождения, житель Корочанского района 1965 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2, и жительница Белгорода 1953 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ.

Также среди скончавшихся - жительница Старооскольского городского округа 1936 года рождения и жительница Новооскольского городского округа 1950 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 293 пациента заболели, а выздоровели – 652.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 78609 человек, выздоровели – 67454, умерли – 1666.

Сейчас из 1687-ми госпитализированных 58 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

17400 белгородцев - на самоизоляции, 24199 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 239662 - сняты с самоизоляции.