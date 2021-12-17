В двухстах километрах от Белгорода выпал снег

В Ровеньской район Белгородской области уже пришла зима. фото: Александр Гребеник

Пока любители санок, лыж и коньков ждут, когда в Белгород придет зима, в двухстах километрах от города выпал снег. Белым покрывалом укутало самый отдаленный от областного центра Ровеньской район.

Погода добавила новогоднего настроения жителям самого удаленного района Белгородской области. фото: Александр Гребеник

В ближайшие дни в регионе ожидается снег с дождем. фото: Александр Гребеник

Пушистые хлопья начали сыпаться с неба уже утром 17 ноября. К вечеру снег периной лег на села, создав атмосферу гоголевской повести. Того и гляди Солоха на метле покажется!

Первые зимние пейзажи на Белгородчине. фото: Александр Гребеник

На окраинах региона уже зима, а вот в столице области осень отступать не торопится. фото: Александр Гребеник

Кто знает, может, скоро зима заглянет и в столицу региона. В ближайшие дни в Белгородской области ожидается снег. Правда, с дождем.

Новый год уже близко. фото: Александр Гребеник

Так что, осторожнее… На дорогах возможна гололедица.