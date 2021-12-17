Белгородские оперативники задержали совершившего две кражи мужчину

Сумма ущерба в первом случае составила около 13 тысяч рублей, а во втором – около 16 тысяч. Фото: Алексей СЕРГУНИН

25-летний житель Прохоровского района ограбил двух белгородцев. Из квартиры 29-летнего мужчины пропали мобильник, ключи от автомобиля и две электронные сигареты, а 19-летний студент сообщил, что у него похитили телефон.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Прохоровского района.

По предварительным данным, прогуливаясь по областному центру в поисках наживы, злоумышленник зашел в один из подъездов, где обнаружил незапертую дверь. Войдя в квартиру, он забрал из прихожей мобильник, ключи от автомобиля и две электронные сигареты, после чего скрылся.

Через несколько дней, продав чужой телефон неизвестным, он опять решил что-то похитить. Подозреваемый пришел в гости к своим знакомым в один из хостелов. Обратив внимание, что один из постояльцев уснул и спрятал свой телефон под подушку, он воспользовался ситуацией, и когда остался один в комнате, вытащил мобильник и скрылся. Сумма ущерба в первом случае составила около 13 тысяч рублей, а во втором – около 16 тысяч.

- В соответствии с ч.2 ст.158 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы, - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.