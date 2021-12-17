Сотрудник белгородской автомастерской ограбил клиента

Злоумышленник выбрал момент, когда поблизости никого не было, проник в автомобиль клиента и похитил деньги и имущество на общую сумму около 50 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

29-летний житель Белгорода сообщил в отдел полиции, что забрав автомобиль после ремонта, он обнаружил исчезновение 34 тысяч рублей, сотового телефона и монитора.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний работник станции технического обслуживания.

По предварительным данным, злоумышленник выбрал момент, когда поблизости никого не было, проник в автомобиль клиента и похитил деньги и имущество на общую сумму около 50 тысяч рублей. Сразу после этого сотрудник решил уйти на больничный.

Теперь в соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.