В Белгороде состоится «Матч звезд» по волейболу

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября следующего года. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

12 апреля 2022 года в Белгороде пройдет «Матч звезд», посвященный чемпионату мира по волейболу.

Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. Сборная России сыграет против сборной легионеров, выступающих в российской суперлиге.

- Белгородская область – столица российского волейбола, - уверена начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова. - Наших Олимпийских чемпионов знают во всем мире. Мы подготовили много игроков для сборной команды страны. Наши болельщики соскучились по таким мероприятиям. Будем рады его провести.

Напомним, чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября следующего года. Первыми амбассадорами турнира стали двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова и наш земляк, Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.