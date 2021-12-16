С начала года в Белгороде выявили более 4000 нарушений масочного режима

фото: со страницы администрации города Белгорода в соцсети.

В Белгороде в усиленном режиме контролируют соблюдение антиковидных мер. Работают сразу 29 межведомственных групп. Они проверяют общественный транспорт и торговые центры. С начала года в городе выявили 4384 нарушения масочного режима и составили более 3 тысяч протоколов.

Напомним, на входах в торговые центры у посетителей проверяют не только наличие масок, но и QR-коды. В автобусах пассажирам регулярно напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Маски проверяют не только у пассажиров, но и у водителей.

- Кроме того, не прекращается регулярное информирование: видеооповещения, плакаты и стикеры размещены в каждом автобусе. При этом только с начала декабря более 100 человек в общественном транспорте пренебрегли ношением средств защиты, - отметили в администрации города Белгорода.

В мэрии также напомнили, что перевозчик вправе отказать в предоставлении услуги пассажиру без маски. Жителей и гостей города призывают ответственно отнестись к требованиям безопасности, позаботиться о себе и здоровье тех, кто находится рядом.