В Белгородской области 17 декабря ожидается снегопад и туман

В пятницу в регионе ожидаются и снег, и дождь. фото: Артем Гребеник.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 17 декабря, в Белгородской области будет облачная погода. Ночью временами снег. Днем также обещают небольшие, местами умеренные осадки. Ожидается и снег, и дождь. Местами ляжет туман.

Возможно также налипание мокрого снега. В такую погоду надо быть внимательнее и водителям и пешеходам - на дорогах ожидается гололедица. Ветер будет дуть северо-западный. Скорость составит 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в регионе днем и ночью – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Белгороде ночью ожидается от 0 градусов до 2 градусов мороза. Днем около 0 градусов.