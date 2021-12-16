Под Белгородом «КамАЗ» сбил велосипедистку

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 15 декабря, около шести часов вечера в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, в районе села Вознесеновка 38-летний водитель «КамАЗа» с прицепом сбил 59-летнюю велосипедистку.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что женщина получила травмы. Других ДТП с пострадавшими в регионе за минувшие сутки не зарегистрировано.