Заместителем мэра Белгорода по строительству стал Василий Голиков

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

В администрации Белгорода еще одно кадровое назначение. Заместителем мэра по строительству стал Василий Голиков. Ранее он работал в администрации города, в том числе на аналогичном посту. В апреле этого года Василий Георгиевич ушел в отставку по собственному желанию. Однако сегодня стало известно о том, что он вернулся в администрацию и вновь занял руководящую должность.

- Василий Георгиевич будет курировать подготовку и реализацию градостроительных проектов, программ развития инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктур, строительство и ремонт капитальных объектов, - сообщается на сайте администрации города.

Василий Голиков – сын бывшего заместителя мэра Белгорода Георгия Голикова. Он является выпускником Московского государственного университета экономики, статистики и информатики и Белгородской технологической академии строительных материалов по специальности «городское строительство и хозяйство». Ранее работал заместителем главного инженера филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация». В 2017 году возглавил департамент строительства и архитектуры Белгорода. 30 апреля 2019 года был назначен на должность первого заместителя мэра, в которой проработал по апрель 2021 года.