Вместо старой плитки рабочие уложили 433 квадратных метра новой. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде завершают благоустраивать сквер по улице Губкина. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Вместо старой плитки рабочие уложили 433 квадратных метра новой, установили уличные светильники, скамьи, урны, проложили велодорожки, оборудовали зоны тихого отдыха.

На клумбы завезли чернозем. Здесь будут расти спирея японская, два вида клена, можжевельник, осока, овсянка. Растения уже высажены.

В сквере также появилась детская игровая площадка: установлены горка, качели, карусель, песочница, спортивный комплекс.