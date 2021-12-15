Площадка оснащена необходимым оборудованием и тренажерами для использования при подготовке и выполнении испытаний комплекса ГТО. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа.

Еще одну новую спортивную площадку открыли в Белгородской области. Она появилась в Шебекино на территории городской школы №5. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Площадка оснащена необходимым оборудованием и тренажерами для использования при подготовке и выполнении испытаний комплекса ГТО.

- Уверен, что данная площадка будет пользоваться большой популярностью у шебекинцев и послужит хорошим подспорьем в выполнении нормативов ВФСК ГТО, - отметил начальник управления физической культуры и спорта Шебекинского городского округа Сергей Белоусов. - Она в своем роде уникальна, такой спортивной площадки в нашем городском округе больше нет.

- Раньше в нашем микрорайоне не было ни одной спортивной площадки, - напомнила директор школы № 5 Валентина Воротеляк. - Мы очень рады, что теперь и нам, и нашим детям есть где заниматься спортом. Первый этап устройства площадки был завершен осенью, тогда сделали основу из асфальта. И вот теперь уложили резиновое покрытие и установили спортивные сооружения в рамках программы ГТО.