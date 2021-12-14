До конца года в Белгородской области отремонтируют 288 многоквартирных домов

К концу декабря в Белгородской области должны завершить все запланированные работы по капремонту многоквартирных домов и утеплению фасадов. Об этом на еженедельном оперативном совещании при главе региона сообщила руководитель фонда содействия реформирования ЖКХ Татьяна Шевченко.

Всего планируется отремонтировать 288 многоквартирных домов, где проживает свыше пятидесяти тысяч человек. Кроме того, в этом году из регионального бюджета выделили более 1,7 миллиарда рублей на ремонт и утепление фасадов, а также установку индивидуальных тепловых пунктов в 193 многоквартирных домах. К настоящему времени выполнено более 91 процента работ.

В 52 многоквартирных домах также установили 182 лифта на общую сумму 411,4 миллиона рублей: 94 - в 25 домах Белгорода, 84 - в 26 домах Старого Оскола, 4 – в одном доме в Алексеевке. В 2019 году было установлено 167 новых подъемников, а в 2020 году - 195. Всего в рамках проекта ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных домах планируется заменить более 800 кабин.

- Вячеслав Гладков обратил внимание на прошедшую проверку деятельности фонда федеральным казначейством. Губернатор поручил региональному департаменту финансов и бюджетной политики, департаменту ЖКХ и контрольному управлению до конца недели разобрать каждое замечание казначейства к деятельности фонда, - сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается также, что общая стоимость программы капремонта 2021 года составит более 3,3 миллиарда рублей, что больше аналогичных затрат 2020 года на 60%.