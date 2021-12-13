По состоянию на утро 13 декабря, ковидный фонд региона включает 2 176 коек, 1 814 человек находятся в госпиталях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 20 декабря хирургический корпус горбольницы №1 вновь начнет оказывать плановую помощь.

- В период с 6 по 9 декабря шло активное сокращение количества пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции в стационарах, - пояснил глава регионального департамента здравоохранения области Андрей Иконников. - В результате, к четвергу в Белгороде загруженность двух самых больших ковидных площадок региона - хирургического корпуса горбольницы №2 на Харьковской горе, а также лечебно-диагностического и хирургического корпусов бывшей горбольницы №1, не превышала 50 процентов. Держать в резерве почти 500 коечных мест в условиях, когда в Белгороде нет возможности оказать плановую и даже экстренную медицинскую помощь целому ряду категорий пациентов, для нас непозволительная роскошь.

По состоянию на утро 13 декабря, ковидный фонд региона включает 2 176 коек, 1 814 человек находятся в госпиталях. Темпы вакцинации в области стабильны уже три недели - порядка 20 тысяч жителей региона еженедельно прививаются от COVID-19.

Первым компонентом вакцинировались уже более 993 тысяч человек, полный курс прошли почти 884 тысячи жителей. Ревакцинировались от ковида 164 659 человек. Вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» имеются в достаточном объеме - порядка 150 тысяч доз в медучреждениях, еще около 10 тысяч «ЭпиВакКороны». Об этом сообщает оперштаб Белгородской области по коронавирусу.