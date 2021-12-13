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Общество13 декабря 2021 11:04

Расходная часть бюджета Белгородской области на 2022-й год увеличится на 65 млрд рублей

Большинство средств будет направлено на социальную сферу
Алексей СЕРГУНИН
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За два ближайших года на Белгородчине будут отремонтировано 23 школы.

За два ближайших года на Белгородчине будут отремонтировано 23 школы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Наш трехлетний бюджет безусловно является бюджетом устойчивого развития, - отметил сегодня на еженедельном оперативном совещании с членами правительства губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - В 2022 году мы планируем увеличить расходную часть до 165 млрд рублей. В 2021 эта сумма составляла 100 млрд рублей. Основная часть денег идет на решение социальных проблем: в сферу здравоохранения и образования».

Например, за два ближайших года будут отремонтировано 23 школы. В это число войдут как городские, так и сельские учреждения в 11 муниципалитетах региона. В это число не вошла одна школа Валуйского городского округа, потому что администрация не подготовила в срок документацию.

- Зачем нужна районная администрация? – задается вопросом глава региона. - В школе, не попавшей в программу, учится 300 детей. В каждой семье – минимум шесть - семь человек. Мы с вами обманули ожидания двух тысяч человек. Это недопустимо.