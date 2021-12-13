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Общество13 декабря 2021 9:05

Белгородка заплатила свыше более двух миллионов рублей, чтобы не лишиться булочной

Предпринимательница засуетилась лишь после того, как приставы для дальнейшей реализации арестовали ее имущество
Алексей СЕРГУНИН
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Когда женщине сообщили о запланированной продаже земельного участка и здания, она тут же заплатила 2,38 миллиона рублей, включая исполнительский сбор. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Когда женщине сообщили о запланированной продаже земельного участка и здания, она тут же заплатила 2,38 миллиона рублей, включая исполнительский сбор. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Жительница Старого Оскола не торопилась гасить образовавшуюся задолженность в более чем два миллиона рублей.

Приставы всячески искали к ней подход, и лишь арест имущества заставил женщину задуматься.

Когда ей сообщили о запланированной продаже земельного участка площадью 199 квадратных метров и зданием (137,5 кв. м.), она тут же заплатила 2,38 миллиона, включая исполнительский сбор.

- Дело в том, что в здании у нее находится булочная, и она испугалась лишиться основного источника заработка, - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.