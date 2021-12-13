Присутствующие возложили цветы к стеле участникам боевых действий в Чеченской республике. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа.

В Белгородской области почтили память участников боевых действий в Чеченской республике. Митинг состоялся в Валуйках у стелы погибшим землякам на Северном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы местной администрации Николай Наседкин, руководитель Валуйской местной общественной организации ветеранов боевых действий Сергей Курин, настоятель храма Игнатия Богоносца Иван Макеев, родственники погибших военнослужащих, представители социальной защиты населения.

- Мы вспоминаем тех, кто честно выполнил свой долг, остался верным присяге, - заявил Николай Наседкин. - Наш долг – не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на себя, не вернувшись с боя, чтить тех, кому удалось выжить, вернуться с той злополучной войны, показав пример бесстрашия, величайшей силы духа и боевого мастерства.

Память погибших валуйчан почтили минутой молчания. Присутствующие возложили цветы к стеле участникам боевых действий в Чеченской республике. Литию по погибшим воинам провел настоятель храма Игнатия Богоносца Иван Макеев.