Белгородские гандболисты упустили победу в матче с «Чеховскими медведями-2»

Теперь 25 и 26 декабря в Белгород пожалует омский «Скиф» (2-е место, 18 очков). Фото со страницы БГТУ им. В.Г. Шухова в VK.

Напомним, что в Чехове дубль «медведей» дважды праздновал победу – 31:26 и 43:29.

Первый матч в Белгороде завершился выигрышем хозяев – 27:24. Да и вчера «Спартак-Технолог» был близок к набору двух очков.

Подопечные Сергея Крамского несколько раз по ходу встречи вели в счете – 5:2, 15:12, 16:13, 17:16, 18:17, 20:18, 21:19, 22:20. За 16 секунд до финального свистка гости выправили ситуацию, и казалось, что встреча завершится вничью, но за три секунды до конца «медведи» провели победный гол – 22:23.

Самыми результативными у хозяев стали Дмитрий Симонов (семь очков) и Никита Бабкин (пять).

Таким образом, после вчерашнего игрового дня в активе белгородцев осталось 11 очков, они занимают промежуточное четвертое место в таблице. Отставание от лидирующего «ВГТУ-Воронеж» составляет 16 баллов.

Теперь 25 и 26 декабря в Белгород пожалует омский «Скиф» (2-е место, 18 очков). Первая встреча в спорткомплексе БГТУ им. В.Г. Шухова начнется в 15:00, вторая – в 12:00.