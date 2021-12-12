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Общество12 декабря 2021 18:16

Под Белгородом в ДТП пострадала пассажирка автобуса

В поселке Северный столкнулись «ЛиАЗ» и «Форд Фокус»
Анастасия Лемешко
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 11 декабря, около двух часов дня в поселке Северный Белгородского района. По предварительным данным, 28-летний водитель автобуса «ЛиАЗ», двигаясь по улице Садовая, не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля «Форд Фокус» под управлением 56-летнего мужчины. В результате произошло столкновение.

По данным Управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области, в аварии пострадала пассажирка автобуса. Травмы получила 56-летняя женщина.