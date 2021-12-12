Под Белгородом в ДТП пострадала пассажирка автобуса

Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 11 декабря, около двух часов дня в поселке Северный Белгородского района. По предварительным данным, 28-летний водитель автобуса «ЛиАЗ», двигаясь по улице Садовая, не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля «Форд Фокус» под управлением 56-летнего мужчины. В результате произошло столкновение.

По данным Управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области, в аварии пострадала пассажирка автобуса. Травмы получила 56-летняя женщина.